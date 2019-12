Panettone sospeso | a Milano è record di donazioni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A Natale – si dice – siamo tutti più buoni. Per esserlo davvero, non solo a parole, a volte basta un semplice gesto di solidarietà, come quello compiuto da chi ha aderito all’iniziativa deldell’Associazione ETS a. A lanciare – anche letteralmente – l’iniziativa sui social è stato il sindaco Beppe Sala, imitato da centinaia di volontari.diin città “Milan con il coeur in man” non è vuota retorica: lo dimostra la straordinaria risposta dei cittadini agli appelli del sindaco Sala e dei volontari di Sant’Egidio in vista del Natale. Sono undici le pasticcerie diche hanno aderito all’iniziativa del, raccogliendo circa mille prodotti che verranno portati a Casa Jannacci entro la sera di lunedì 23 dicembre, in tempo per la vigilia e i primi festeggiamenti. Un ...

