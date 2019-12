Oltre 280 vittime in Libia nel 2019 L’allarme dell’Onu | “100mila civili rischiano di

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Siamo preoccupati per il deterioramento della situazione dei diritti umani in, compreso l’impatto del conflitto in corso sui, gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e i giornalisti, per il trattamento di migranti e rifugiati, le condizioni di detenzione e l’impunità”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato dal portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti Umani (Ohchr), Rupert Colville. Colville, esprimendo preoccupazione per l’impatto del confitto sulle zone residenziali, tra le quali, in particolare, quelle di Abu Salim e Al-Hadhba, dove circa 100miladi essere sfollati e più di 340mila hanno già dovuto abbandonare le loro case. “L’Ohchr è preoccupato per la persistenza dell’impunità in, come l’assoluzione degli imputati nel ...

giuliog : RT @ANSA_Lifestyle: Secondo un sondaggio di @Facile_it, sono oltre 150 mila gli italiani che, prima di separarsi dal coniuge, hanno svuotat… - ANSA_Lifestyle : Secondo un sondaggio di @Facile_it, sono oltre 150 mila gli italiani che, prima di separarsi dal coniuge, hanno svu… - guillermoesnal : RT @UmbriaMusei: #umbriacuriosa L'albero di #Natale in #ceramica più grande del #mondo si trova a #Deruta! Realizzato dagli artigiani cera… -