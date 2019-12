Ognuno è perfetto | Edoardo Leo a La vita in diretta | “Ho paura…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) LainLeo parla del film La Dea Fortuna: “Ho quasi paura che…” E’ statoLeo l’ultimo ospite di Alberto Matano nella puntata de Laindi oggi, lunedì 23 dicembre 2019. L’attore, che stasera sarà su Rai1 con l’ultima puntata della fiction, a Lainha rilasciato una lunga intervista assieme a Ferzan Özpetek, regista del film ‘La Dea Fortuna’, del quale è protagonista con Stefano Accorsi, al cinema in questo periodo. La Dea Fortuna è stato un viaggio molto particolare, che non è ancora finito. Anzi, ora che il film è nelle sale, ho quasi paura che si esaurisca, perchè dalla prima volta in cui io e Ferzan ci siamo visti per il film, ci sentiamo tutti i giorni. “Dea Fortuna sta andando benissimo” ha sottolineato subito dopo, con Alberto Matano che ha ...

MontiFrancy82 : Si conclude lunedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1 #ognunoèperfetto con @edoardoleo @criscapotondi #NicoleGrimaudo… - rosforestieri : RT @ritadallachiesa: Mio nipote “nonna stasera in tv c’è siamo SIAMO TUTTI UGUALI”. La fiction si chiama “Ognuno è’ perfetto”. Quando i bam… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ognuno è perfetto: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1 -