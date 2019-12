Milan | bufera Rafael Leao | fuma in discoteca dopo la disfatta di Bergamo – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)intorno a: l’attaccante delè stato pizzicato sui social mentreva inladiin casaè stato pizzicato sui social innella notte seguita al ko pesantissimo di, come riportato daNews.it. Non solo: l’attaccante, in campo titolare contro gli orobici ma mai capace di incidere, è stato immortalato mentreva. Non una bellissima immagina che fa l’eco al like su Instagram di Kessiè alla foto di esultanza del Papu Gomez. #inieri serala storica sconfitta per 5-0 del #contro l'#Atalanta si fa riprendere da un amico anche mentre. #AtalantaNewsit pic.twitter.com/ihI7CkBfcf — Thomas Rolfi (@TRolfi) December 23, 2019 Leggi su Calcionews24.com

