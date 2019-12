Manovra 2020 approvata alla Camera con 334 sì

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’ statala fiducia posta dal governo sullaper il. I voti favorevoli sono stati 334, 232 i contrari e 4 le astensioni per dare il via libera al provvedimento senza modifiche rispetto al testo uscito dal Senato che è arrivato blindato, la quale quindi ha potuto solamente ratificare il lavoro svolto a Palazzo Madama. In serata è attesa l’approvazione definitiva da Montecitorio.ladi bilancioNel testo trovano spazio alcune misure fortemente criticate per la loro “inutilità” o per gli effetti che potrebbero avere sull’economia italiana. Un esempio è la plastic tax, quella tassa che partirà da luglio e che prevede un’imposta su tutti i prodotti realizzati utilizzando la plastica e che prevederebbe un costo aggiuntivo di 45 centesimi al chilo ed esenzioni per il tetrapak e altri ...

SkyTG24 : Il #Senato giudica inammissibile la norma sulla #CannabisLight. Sei d’accordo? Le reazioni dei partiti ?? - Montecitorio : La legge di #Bilancio2020, in Aula da domenica 22, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanz… - AugustoCantelmi : RT @TV2000it: Manovra 2020. Attesa per la fiducia alla Camera @AugustoCantelmi -