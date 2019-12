Maltempo Calabria | famiglia con due piccoli intrappolata nel fango | salvata dai

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I Carabinieri di Rogliano hanno salvato un’interacomposta da due genitori trentenni e dai loro bambini, di 4 anni e 3 mesi che partita da Roma e diretta in Sicilia per trascorrere le prossime festività, era rimastacon la propria autovettura trae detriti. Giunti nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 del Mediterraneo di Altilia-Grimaldi nella mattinata di ieri, il conducente ha lasciato l’autostrada per consumare uno spuntino. Lungo la strada provinciale 245, il navigatore dell’unico smartphone di cui erano dotati li ha condotti in località Campo del Comune di Belsito, in un’area rurale totalmente disabitata. Imboccata da ultimo una strada interpoderale sterrata, i componenti dellasono stati colti alla sprovvista dal peggioramento delle condizioni meteo, che in quel momento stava creando danni nella zona. ...

