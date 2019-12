Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)piange dopo Atalanta-Milan, l’Inter si esalta per il primo posto in classifica: le due facce delladel calcio alla fine del 2019. Ladel calcio mostra duecontrapposti. In casa Milan a fare notizia èche piange dopo l’umiliante sconfitta contro l’Atalanta. Sulla sponda nerazzurra invece l’anno si chiude con un primo posto in classifica che molti pensavano impossibile da raggiungere.piange al termine della partita contro l’Atalanta: il riassunto del 2019 del Milan Il Milan chiude il 2019 con una sconfitta umiliante contro l’Atalanta. Un cinque a zero che pesa come un macigno sulla dirigenza, sull’allenatore e sulla squadra. Le buone impressioni delle ultime settimane sono state cancellate dalla Dea di Gasperini, che vuole inserire il suo nome nella schiera delle grandi del nostro ...

milannewsmondo : Le lacrime di Donnarumma e le ambizioni dell’Inter: i due volti di Milano - Berlorsconi : 'Donnarumma quasi in lacrime' il buon Donnarumma prende 6 milioni l'anno e non vuole rinnovare a 7.. Sinceramente… - SportPesa_IT : #SerieA: #AtalantaMilan una sconfitta senza precedenti per i rossoneri, che escono sconfitti per 5?-0? ??… -