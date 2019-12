Lavoratori di Auchan e Simply in sciopero contro la Conad

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Vigilia di Natale all’insegna dello. Lo hanno deciso didei punti venditache da lunedì 23 dicembre sciopereranno per 24 ore. La protesta è stata promossa dai sindacati con l’obiettivo di impedire il trasferimento di vari punti vendita al marchio, gestito dalla Margherita distribuzione., le regioni interessate Le regioni interessate dallodeidegli ipermercatisono Sardegna, Lombardia e Piemonte. La mobilitazione, che creerà notevoli disagi ai consumatori impegnati negli acquisti pre-natalizi, punta a chiedere maggiori certezze per i dipendenti di questi grandi gruppi commerciali. Nel processo di acquisizione dida parte della, sarebbero infatti almeno 3100 gli esuberi calcolati. A questi se ne aggiungerebbero inoltre altri 3000 fra personale amministrativo, addetti alla ...

