(Di lunedì 23 dicembre 2019) La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la chiusura della storica scuola milanese cattolicaa Vittoria Colonna:chiudono un centinaio dicon oltre 12mila iscritti in, poi dirottati per la maggior parte verso la scuola statale. I dati parlano chiaro: nell’scolastico 2017/2018, le scuolee erano 12.662 e gli alunni 879.158 mentre nell’2018/2019 le scuolee sono diminuite a 12.564, per un totale di 866.805 alunni costretti a cambiare istituto. L’emorragia maggiore si verifica nelle scuole dell’infanzia: nel 2018/2019 erano 524.031 i bambini frequentanti 8.957 scuole, mentre l’precedenti erano ben 541.447 distribuiti in 9.066. Le ragioni di questale conosce bene suor Anna Monia Alfieri, che gestisce una scuolaa cattolica ed è esperta di politiche scolastiche: “Le famiglie ...

fattoquotidiano : Istituti paritari in crisi: cento in meno ogni anno. “Resistono i più costosi, ma così diventa una scuola di ricchi… -