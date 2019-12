Insalata russa | origine | calorie e ricetta

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L'è la più nota tra le macedonie di verdure cotte e a dispetto di quest'ultime, che almeno nella dizione non suggeriscono lusinghe del palato, è unaopulenta. Si tratta infatti di semplici verdure e di patate lessate e tagliate a dadini legate con la maionese (rigorosamente fatta in casa), il che rende il tutto fuori portata per i fanatici della linea. Ma riteniamo che lameriti il prezzo di 315all'etto, almeno a Natale. Il segreto per realizzarla alla perfezione sta negli equilibri: delle dosi, perché nessun ortaggio deve sovrastare e la maionese ha il compito legare, appunto, non di affogare gli altri ingredienti; delle cotture, al dente affinché gli ortaggi e le patate mantengano una certa resistenza all'assaggio; del taglio, a cubetti identici, perché la magia dell'sta ...

