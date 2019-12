Il sindaco del Pd fa coprire la targa dedicata all' ispettore Raciti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giorgio Vaiana La denuncia del sindacato autonomo di polizia. Nel comune di montefiore Conca in provincia di Rimini coperta laall'perché disturba il presepe "Non c'entrava niente" secondo gli organizzatori con il contesto scenografico. E così un lenzuolo ha coperto laall'della polizia Filippomorto nel 2007 durante gli scontri che si sono verificati prima del derby calcistico fra Catania e Palermo. Accade a Montefiore Conca, un piccolo comune in provincia di Rimini nell'Emilia Romagna. Quest'anno l'amministrazione comunale ha organizzato un presepe vivente che si dipana lungo l'arena del comune che era stata intitolata proprio alla memoria del poliziotto morto. A denunciare l'episodio è il Sap, il sindacato autonomo di polizia: "L'arena intitolata a Filipponel 2014 dall'exdi Montefiore Conca, ha ...

