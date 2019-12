“Feccia umana | ti voglio veder morire!” Vittorio Sgarbi | l’insulto è atroce | cosa è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In generesi trova dall’altra parte, ovvero dalla parte di chi offende. Questa volta però è lui stesso a dichiararsi vittima del sistema. Incredibile ma vero: il critico, nonché sindaco di Sutri (Viterbo), ha lanciato una campagna di sensibilizzazione all’odio sui social. Maè successo?denuncia gli insulti, sgrammaticati e brutali, ricevuti da tal Davide Cascino, il quale commentando un post del critico d’arte scrive quanto segue. Testuali parole: “Muoiono tante persone innocenti e tunon ti chiama il signore sei un essere inutile strilli per chefallito quando starai male in ospedale non ti cagera (così nel testo, sic, ndr) più nessuno nullità feccia”. Una assoluta porcheria. E, rilanciando il commento, scrive: “Queste cose così carine me le scrive tale Davide Cascino che, se le informazioni del profilo ...

