Escono da soli per la prima volta | serata da incubo per 3 ragazzini | “Vittime dei bulli”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una lettera di una mamma per denunciare un tentativo di aggressione che per fortuna non si è concretizzato. Vittime designate il figlio della donna, un ragazzino di 13 anni, e altri due amichetti coetanei. I tre si trovavano in piazza Municipio a Napoli. Era la lorouscita e, dopo aver mangiato un panino al McDonald’s, sono stati inseguiti da due “bulli” che li hanno insultati e minacciati. I tresono riusciti a rifugiarsi in un negozio dove hanno atteso l’arrivo dei genitori. La donna ha inviato la missiva al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Buonasera Borrelli, ennesima forma di bullismo a Napoli. Ieri sera mio figlio, 13 anni, con altri due amichetti sempre di 13 anniper la, dico, a mangiarsi un panino da McDonald’s di Piazza ...

