Bethany | la cagnolina col muso deformato | cerca una famiglia

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019), un incrocio Labrador di 8 mesi, non è forse il più bello dei cuccioli ma non vede l'ora di trovare qualcuno che voglia prendersi cura di lei. Per questo in occasione del Natale il "Safe Rescue for Dogs", canile che si sorge a Norwich, in Inghilterra, ha lanciato un appello per trovare allauna casa.

CambiamentoDel : Quella che vedete in foto si chiama Bethany ed è un tenero cucciolo di labrador con appena 9 mesi di vita. La sua p… - Notiziedi_it : Bethany, la cagnolina col muso deformato in cerca di una famiglia - maolindas : RT @ShaktiTemple: UN MOTIVO IN PIU' PER ADOTTARLA ED AVERE CURA DI LEI. MA SI SA CHE VOI IMPERFETTI GRAVI CERCATE LA PERFEZIONE NEGLI ALTRI… -