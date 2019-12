Angelo Sanzio | lo scherzo de ‘Le Iene’ è pesantissimo | “Avete esagerato”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si è sottoposto a decine di interventi chirurgici per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie. “, ex concorrente del Grande Fratello, sembra un giocattolo dalla plastica che ha nel suo corpo. Così – si legge nel sito de Le Iene – in un’era dove tutti si stanno battendo per essere plastic free, anche noi vogliamo dare il nostro contributo liberandoci di lui in una discarica!”. Il Ken italiano, è stato vittima di uno dei terribili scherzi della trasmissione in cui, letteralmente, si ricicla da solo. L’ex gieffino viene invitato, con la complicità del chirurgo dei vip Giacomo Urtis, a provare un macchinario americano in grado di far venire il lato b d’acciaio a chiunque. Urtis, propone al ragazzo di partecipare ad un presunto videoclip della Zia Malgy. L’ex gieffino, non perde ovviamente l’opportunità di fare la sua grande apparizione. ...

