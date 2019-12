Alex Sandro si racconta | «Ho scelto la 12 per Hulk e con Danilo…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha parlato nel nuovo episodio di “Players on the road”, in onda su Juventus TV. Le parole del brasiliano Nuovo episodio di “Players on the road” in onda su Juventus Tv. Protagonista della puntata il terzino brasiliano, che parla a 360° della sua infanzia e della vita a Torino. NUMERO 12 – «In Brasile il terzino sinistro usa la 6. Quando sono arrivato c’erano il 5 e il 12 libero. La 5 non mi piaceva, poi la 12 l’avevaal Porto e mi piaceva moltissimo, l’ho scelta per questo. Siamo molto amici, ho pensato di prenderla anche io». DANILO – «Sempre io e Danilo, anche le nostre moglie e i nostri bambini sono amici. Ritrovare Danilo è stato bellissimo per tutti, anche in famiglia. Abbiamo iniziato insieme al Santos, poi anche al Porto, in Nazionale e alla Juventus. Le nostre storie sono incrociate, è bello ...

