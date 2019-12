Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) È sempre un compito ingrato dover indicare, a fine anno, tra le decine di libri letti nei dodici mesi precedenti, pochi titoli daare. Quando recentemente è stato chiesto a Massimo Cacciari “perché i grandi filosofi italiani sono tutti anziani?”, la risposta è stata, nel suo stile, secca quanto lucida: “forse perché lei non conosce quelli giovani”. Iniziamo, dunque, la nostra breve lista didi letture con il primo autore citato dal filosofo in quell’intervista, Marco Filoni, e con due suoi libri, diversi per spirito ma di pari interesse. Il primo, Anatomia di un assedio. La paura nella città (Skira) è un saggio di rara intelligenza e vastissima erudizione, fondato sul seguente assunto: interpretare la città “è un’operazione capace di dire molto più di quanto si possa immaginare”. Ecco quindi Filoni accompagnare il lettore in un viaggio vertiginoso da Eraclito ad Hannah ...

TutteLeNotizie : Uno ‘Psycho’ esoterico, una Roma ‘deformata’ e non solo. I miei consigli di lettura per il… - ilfattoblog : Uno ‘Psycho’ esoterico, una Roma ‘deformata’ e non solo. I miei consigli di lettura per il Natale - Pina09063329 : @neap_psycho Uno eccentrico e arzigogolato come te poteva avere una tazza normale per il latte, magari coi pupazzet… -