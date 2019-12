Sassuolo | Caputo | «Napoli da non sottovalutare Daremo il massimo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) La carica di Ciccio, pronto a dare il 100% con la maglia dei neroverdi in: le parole dell’attaccante Ciccio, punta del, non concederà sconti alnella sfida al Mapei Stadium. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio. «Cosa intriga di questa partita? Sicuramente non dobbiamola sfida, ilha tanta qualità. Sta passando un momento di difficoltà ma il cambio di allenatore darà nuovi stimoli. Noi stiamo bene, dobbiamo cercare di dare il». Leggi su Calcionews24.com

