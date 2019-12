Roma | Pastore confessa | «Fossi stato bene fisicamente sarei ancora al Psg»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), la confessione di: «Psg? Forse, sein migliori condizione fisiche,rimasto. Volevo chiudere la carriera lì» Javier, fantasista della, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un’intervista a Telefoot. Così il numero 27 giallorosso, sull’esperienza passata al Psg e sul possibile futuro: «Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Al Marsiglia non potrei mai giocare. Però ci sono altri club come il Lione, che è una società simbolo in Francia, ma anche altre squadre. Psg? Ho sentito che era giunto il momento di andarmene. Forse sein migliori condizioni fisiche,rimasto. La società voleva prolungarmi il contratto e io avrei voluto chiudere la carriera a Parigi». Leggi su Calcionews24.com

