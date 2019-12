Roma | due ragazze sono state investite e uccise a Ponte Milvio

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Duemorte adopo essere. Lestavano attraversando corso Francia, una strada a scorrimento veloce, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. La strada è in una zona molto frequentata il sabato sera dai ragazzi ed era bagnata per la pioggia scesa copiosa sulla città già da ieri sera. Sull’incidente indagano gli agenti della Polizia locale del Gruppo Parioli. Gli operatori del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due. Leggi anche: Torino, rider travolto da un’auto: portato al pronto soccorso in codice rosso. Il conducente è scappatoScontro frontale nel Veneziano, muoiono tre 20enni L'articolo, dueproviene da Open.

