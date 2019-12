Panchina Genoa | Lopez ma non solo | i profili caldi per i rossoblù

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), Davidil più accreditato per sostituire Thiago Motta. Ci sono altre alternative: Ballardini e Nicola Il profilo di Davidsembra quello più accreditato per sostituire Thiago Motta sulladel, quest’ultimo a un passo dall’esonero. Tuttavia, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche un’altra alternativa. Sarebbe un clamoroso ritorno, ovvero quello di Davide Ballardini, che nella scorsa stagione non si era lasciato bene con Preziosi. Più sullo sfondo anche il nome di Davide Nicola. Il nuovo tecnicosarà uno di loro. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Panchina #Genoa, si chiude l'avventura di Thiago Motta alla guida dei rossoblù ? - DiMarzio : ?Destino segnato per #ThiagoMotta in caso di ko con l’#Inter: le ultime sulla panchina del #Genoa - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, tra Diego Lopez e Davide Ballardini, a chi andrà la panchina? -