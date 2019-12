Lutto nel calcio | addio a Martin Peters | segnò un gol nella finale del ’66

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’Inghilterra piange, uno dei campioni del mondo 1966, autore di un golcontro la Germania. Si è spento a Londra a 76 anni. L’Inghilterra piange, uno degli eroi del Mondiale ’66, scomparso ieri a Londra a 76 anni dopo una lunga battaglia contro l’alzheimer. Il goldel Mondiale, nato nel 1943 a Plaistow, è stato un centrocampista dai piedi buoni, molto prolifico in zona gol. Soprannominato The Ghost (il fantasma) per la sua capacità di sfuggire alle marcature avversarie, è stato tra i protagonisti della vittoria del Mondiale dell’Inghilterra:miticadi Wembley del 30 luglio 1966,la rete del momentaneo 2 a 1 alla Germania Ovest, prima che la sfida si prolungasse ai supplementari. https://www.youtube.com/watch?v=51x9EtFg0dI Il ricordo di ...

