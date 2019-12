Il cucciolo Marley

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019)uncon pochi mesi di vita si trovava in una situazione orribile. Abbandonato, probabilmente, con qualche mese di vita, si era fatto una cuccia tra i rifiuti, dove era stato lasciato, e li viveva e passava le sue giornate. Ovviamente unnon poteva avere molte speranze di vita continuando a vivere in quel modo, ma, molto intelligente e dotato di grande forza interiore cercava di sopravvivere. Un giorno un giovane ragazzo, passando con il motorino da quelle parti si accorse die si fermò subito per prestargli soccorso. Si rese conto che, vivendo tra i rifiuti, aveva un cattivo odore e che mangiava solamente cibo di scarto e probabilmente beveva da un fiume lì vicino. Il ragazzo, spinto da un grande spirito altruista, prese con sé il, in quanto aveva capito che aveva bisogno delle cure necessarie di cui i cuccioli hanno bisogno, come ...

