Doveva investire me Non è giusto Il dolore della madre di una delle ragazze

(Di domenica 22 dicembre 2019) “me. Non è”. E’ quanto avrebbe ripetuto tra le lacrime la mamma di unamorte investite nella notte a Roma, arrivando sul luogo dell’incidente. A riferire queste parole un testimone che aggiunge: “I genitori erano sconvolti”.Le due giovani di 16 anni sono state investite nella zona di Corso Francia da un’auto alla cui guida c’era il figlio del regista Paolo Genovese, Pietro di 20 anni. Il ragazzo è stato portato in ospedale in stato di choc e gli sono stati confiscati telefonino e auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni lesarebbero state viste correre mano nella mano per attraversare la strada, dopo aver scavalcato il guardrail.

