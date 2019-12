Come impostare programmi predefiniti su Mac

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Anche su Mac esistono ovviamente i, ovvero quelle applicazioni che vengono aperte automaticamente per la visualizzazione e l’utilizzo di determinati contenuti. Tra questi ovviamente non mancano i browser, le caselle email, le anteprime leggi di più...

alittleredmoon : @Ornella_oddo @Soniapi_ @itsmegretae @TaetaeSmile__ Ok ?? allora intanto dovete avere iTunes io vi mando il link dov… - piercarlo_s : RT @synapta: A #Natale quante volte capita di discutere su quale #film natalizio guardare? ampia la scelta, ma per mettere tutti d'accordo… - giorgiobevi : RT @synapta: A #Natale quante volte capita di discutere su quale #film natalizio guardare? ampia la scelta, ma per mettere tutti d'accordo… -