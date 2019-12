Come erano e cosa facevano 10 anni fa le star? 2019 e 2009 a confronto

Leggi la notizia su corriere

(Di domenica 22 dicembre 2019) Qualcuno era già un personaggio affermato, altri stavano per diventare famosi. Qualcuno, invece, era ancora un bambino. Eccoè cambiata la vita di politici, sportive, principi e principesse in questi dieci( o poco più)

matteorenzi : I grillini dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto al governo con Salvini e per come hanno dato giustific… - juventusfc : @bonucci_leo19 @JuventusTV @chiellini #Sarri ??: «Oggi vedremo come stanno i giocatori, ieri alcuni erano ancora sta… - GassmanGassmann : Erano tanti anni che non aspettavo l’uscita di un film così tanto. Sono certo che Garrone sia il regista perfetto p… -