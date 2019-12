Ambasciata italiana in Israele e Intesa Sp lanciano un programma di accelerazione per

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Partirà a gennaio il primodiper startup italiane inlanciato dall’d’Italia ine daSanpaolo Innovation Center, la società del gruppo bancario presieduta da Maurizio Montagnese.Tramite un bando di gara pubblicato a gennaio del 2019 sono state infatti selezionate dieci startup, sette delle quali trascorreranno tre mesi presso l’Eilat Tech Center (Gruppo Arieli), tra i principali acceleratori di startup israeliani, con lo scopo di sviluppare nuove idee d’impresa in uno degli ecosistemi dell’innovazione più all’avanguardia a livello mondiale. Le domande di adesione al bando sono state complessivamente 40 e il Comitato di valutazione ha selezionato le migliori realtà attive in diversi settori, dall’health tech alla smart mobility, dal food tech al cleantech. Il comitato composto dal Chief Scientist DELL ’d’Italia in ...

