Addio a Emanuel Ungaro | il couturier che amava le donne

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019), ilche “le”, come lui stesso precisava in un’intervista., malato da tempo, è morto ieri sera nella sua casa di Parigi. Una fine senza clamore, circondato dall’affetto della famiglia. Dalle passerelle si era allontanato già anni fa. Una decisione presa anzitempo nel 2004, la stessa che due anni prima, veniva annunciata da Yves Saint-Laurent, altra icona francese della haute couture, e nel 1968 dalspagnolo Cristobal Balenciaga, dal quale il giovaneaveva fatto l’apprendistato e di cui era stato l’allievo preferito.Pur essendo nato nel 1933 in Francia,aveva sangue italiano nelle vene. Sue padre era un sarto pugliese, di Francavilla Fontana, fuggito oltralpe per scampare al fascismo.La moda era quindi nel dna del piccoloche già a pochi anni aveva ...

