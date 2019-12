Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sono trasferiti stabilmente all'estero senza comunicare nulla all'ente erogatore, continuando a beneficiare della mensilità

FirenzePost : Trieste: 12 indagati per truffa ai danni dellì’Inps - enrica_emme : RT @il_piccolo: In 12 dichiaravano all’Inps di risiedere a #Trieste mentre in realtà erano espatriati. Altre due persone nei guai per aver… - il_piccolo : In 12 dichiaravano all’Inps di risiedere a #Trieste mentre in realtà erano espatriati. Altre due persone nei guai p… -