Maltempo in Friuli | un uomo ignora il divieto e viene travolto dalla corrente del fiume

(Di sabato 21 dicembre 2019), unildelL’Italia nuovamente in ginocchio per il. La vittima, questa volta, è unche hato ildella strada chiusa per l’allerta meteo e ha deciso ugualmente di proseguire, guadando il torrente e finendo. È morto così l’inVenezia Giulia, in provincia di Pordenone, tra Zoppola e Cordenons. Le autorità locali avevano dichiarato allerta arancione e, per precauzione, avevano chiuso la strada con una sbarra., pericolo neve inAttualmente, ilmette a rischio l’apertura degli impianti sciistici inVenezia Giulia. Secondo quanto riportato dal PromoTurismo Ffg, al momento soltanto Forni di Sopra può garantire l’apertura parziale delle piste, a partire da oggi in area Varmost. “Le perturbazioni ...

