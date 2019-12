Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoA causa delle avverse condizioni meteo con forti precipitazioni e forti raffiche di vento in questo fine settimana, Sia oggi che domani ildi Salerno ha deciso di sospendere e di non attivare il servizioArechi-Concordia perd’Artista. Si tratta degli speciali collegamenti che consentono ai visitatori di parcheggiare l’auto nella parte orientale della città e di raggiungere il centro attraverso i bus che percorrono una corsia preferenziale realizzata sul lungomare. La sospensione del servizio prevede che la viabilità sul Lungomare sarà quella ordinaria e non soggetta a limitazioni . Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione, previste per, nelle zone adiacenti al Teatro Verdi di Salerno. L'articololeper led’Artista proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Maltempo, Comune ferma le #Navette per le Luci d'Artista ** - GrossetoNotizie : Maltempo: il Comune annulla i mercatini di Natale e lo spettacolo di animazione - ComunePalermo : #SocietaPartecipatePA - Lungomare Cristoforo Colombo, disattivata l'illuminazione danneggiata dal maltempo -