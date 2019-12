LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | si parte | fari puntati su Moioli e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 11:02 Haemmerle, Surget e Tebakari i primi tre a qualificarsi ai quarti di finale. 10:58 Si inizia con gli ottavi di finale maschili 10:57 Fra pochi istanti si, è tutto pronto. 10:54 In casa Italia si spera in un accesso alla big final anche per Raffaela Brutto, ottava in Austria e per Sofia Belinghieri. 10:51 Tra le donne Michelava alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più un anno, le avversarie da battere però non mancano: su tutte spicca l’eterna rivale Eva Samkova, da non sottovalutare anche Brockhoff, Bankes e l’immortale Lindsey Jacobellis. 10:47 Il favorito sulla carta è Alessandro Haemmerle, vincitore della scorsa tappa e detentore della sfera di cristallo, altri indiziati al podio sono sicuramente Bolton, Noerl e Eguibar. 10:44 In casa azzurra ...

