Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sta giocando la diciattessima giornata del campionato di Serie A, un turno che sta regalando importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi con insistenza sulcon l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio ma anche giugno. UDINESE – Sono stati risolti consensualmente i contratti che legavano l’Udinese all’ex tecnico Igor Tudor e al suo collaboratore Jurica Vucko. L’annuncio è arrivato direttamente dal club bianconero. CATANIA – “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cristian Ezequiel Llama, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra. Al centrocampista argentino, che con il nostro club ha collezionato complessivamente 105 presenze (29 dal 2018 ad oggi), l’augurio delle ...

CalcioWeb : #Calciomercato, super scambio #Inter-#Napoli: la risposta dell'Atalanta alla Sampdoria - - SOSFanta : ?? VOTI UFFICIALI - #JoaoPedro c'è, #dePaul è super! Simeone e Lasagna flop Ok #Nainggolan e Larsen ?… - calciomercatoit : ??PAGELLE e TABELLINO di #UDINESECAGLIARI 2-1 - Fofana super, male Simeone -