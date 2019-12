Zielinski è sibillino | “Ci mancava tranquillità”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Piotrha parlato in queste ore a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, durante la trasmissione “Radio Goal”: “Bisogna chiudere con questi risultati negativi, finora la stagione non è stata positiva. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. È difficile da spiegare il perché in Champions League facciamo bene e male in campionato, ma diamo sempre il massimo. Speriamo che da domenica possiamo ripartire e far divertire i nostri tifosi”. L’arrivo di un nuovo allenatore lascia ben sperare: “Gattuso è carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette intensità e faremo bene. Colpe? La maggior parte è nostra. C’erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Citranquillità, abbiamo perso punti e ora vogliamo ...

CalcioMercatoNA : Piotr Zielinski ha parlato in queste ore a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, durante la tr… -