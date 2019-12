Un gabinetto smart per le diagnosi precoci (Di venerdì 20 dicembre 2019) Un water intelligente che analizza l'urina per rilevare le malattie prima che si manifestino. È attualmente in fase di sviluppo da un team dell'Universita' del Wisconsin-Madison (Usa), secondo quanto riportato da quotidiano britannico Daily Mail. L'obiettivo è quello di aiutare i medici a monitorare la salute delle persone e a rilevare infezioni del tratto urinario, malattie renali, diabete e altri disturbi metabolici prima che compaiano i sintomi. Ma la tecnologia può anche mettere a repentaglio la privacy. Poiché le analisi delle urine vengono inviate a un medico, c'è chi potrebbe intercettare i dati per "rubare" informazioni sensibili sulla salute e lo stile di vita di un individuo. Tuttavia il rischio non sta ritardando lo sviluppo del dispositivo. Cosa dice l'urina di noi L'urina rappresenta una sorta di "storia liquida virtuale" delle abitudini ...

