Supercoppa | Eriksson lancia la volata alla Lazio | «Inzaghi | puoi vincerla»

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Italiana,lasua: «Ci sono tutte le condizioni:» Sven-Gorandice la sua sullaitaliana tra Juve e. L’ex allenatore biancoceleste ha dichiarato in un’intervista al Corriere dello Sport: “Questapuò andare a Riyad a vincere la, può farcela e ci sono le condizioni, lo dimostrano l’andamento del campionato e la classifica. E’ dietro soltanto di tre punti. Non è mai facile incontrare e battere la Juve, succede raramente e ripetersi può essere ancora più difficile, ma è successo, dunque può accadere di nuovo anche se non si può più considerare una sorpresa”. “Ho visto la classifica e so che lasta andando molto bene. Sono contento per tutti, per la sua gente. Auguro a Simonedi continuare a vincere altre partite, speriamo che riesca a ...

