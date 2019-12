Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 | cancellata l’ultima prova cronometrata | condizioni

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ultimadellalibera femminile in Val d’Isere è stata. Le ragazze sarebbero dovute scendere in pista alle ore 11.00 per l’ultimo test sulla neve in vista delle gare valide per la Coppa del Mondo di scima le avversemeteo che si sono abbattutte sulla località francese hanno costretto gli organizzatori a cancellare l’evento. Domani, sabato 21 dicembre, è prevista lalibera alle ore 10.30 mentre domenica è in programma una combinata (superG+slalom, ore 11.00 e 14.00) ma il meteo non promette bene e bisognerà monitorare costantemente la situazione perché a questo punto le gare sono a serio rischio. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FISI/Pentaphoto

