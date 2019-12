Scambio di auguri con i dipendenti Asia, Madaro: “Nel 2020 deve ripartire lo Stir” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Momento conviviale questa mattina presso la Parrocchia della Santa Maria della Verità. Un incontro voluto per il consueto Scambio di auguri tra il Comune e il management dell’Asia in vista delle festività natalizie. Presente il sindaco Clemente Mastella, gli assessori Maria Carmela Serluca, Luigi Ambrosone, il capogruppo Molly Chiusolo, i consiglieri comunali Angelo Feleppa e Antonio Capuano e il parroco di Santa Maria della Verità, don Marco Capaldo. Un anno difficile ma di grande lavoro per i dipendenti dell’Asia: “Abbiamo dato corso a una serie di attività e al piano industriale dell’azienda della durata di tre anni. Partiremo tra poco con la raccolta porta a porta del vetro e con un impulso maggiore allo spazzamento stradale. Ora dobbiamo stabilizzare l’organico. I lavoratori a tempo determinato hanno ...

