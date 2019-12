Nuovo problema sicurezza per Facebook | in rete database con i dati di milioni di utenti

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019), online uncon idi 267di. Un portavoce del Social Network: “Stiamo esaminando questo”.indaga suidi 267. Sono quelli finiti in unpubblicato sul web, con tanto di numeri di telefono e generalità. L’archivio era libero, ossia poteva essere scaricato e consultato senza password o altri sistemi die tutela dei, onlinecon idi 267diIlè stato scoperto inda Bob Diachenko che ha immediatamente segnalato la sua scoperta alle autorità competenti che hanno provveduto alla rimozione del documento contente ididi. Stando alle ipotesi, un gruppo di cybercriminali avrebbe scaricato ilmettendo a repentaglio ladi oltre 260di. Se i sospetti fossero ...

