Napoli | arrestato un sacerdote | l’accusa è violenza sessuale su disabile

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Di questi minuti la notizia che la Squadra Mobile dihaundella Congregazione di Don Orione , accusato di aver violentato sessualmente una persona. All’epoca dei fatti, era vicedirettore di un istituto dedicato alla riabilitazione di persone disabili. Arresto con accusa diLa notizia è riportata da numerosi fonti, che specificano come la Squadra Mobile diha agito su mandato dalla Procura di arrestare un. L’uomo si chiama Roberto Gerolamo Filippini e fa parte della Congregazione di Don Orione. Non sono stati rivelati molti dettagli, ma stando a quanto riportato da Ansa, all’epoca dei fatti l’uomo ricopriva un incarico di responsabilità all’interno dell’Istituto Don Orione di Ercolano, nato nel 1981 per “dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare“.mossa nei confronti del ...

