Milano, 600 studenti in piazza Duomo per il concerto di Natale a sostegno dei più bisognosi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lunedì 23 dicembre in piazza Duomo a Milano si terrà il concerto "In questa notte splendida": 21 cori composti da 600 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Milano e di altre province lombarde si esibiranno alle 13 in un concerto a ingresso libero in cui saranno eseguiti canti di Natale. Il concerto è organizzato da Fondazione Eris Onlus, attiva a Milano e in Lombardia nella lotta alla dipendenza patologica da droga, farmaci, alcol e gioco d’azzardo.

Leggi la notizia su milano.fanpage

