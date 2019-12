Maugliani-Alessandri: massimo sostegno a Zingaretti da ‘Sinistra Nuova’ (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Vogliamo ringraziare i circa 200 dirigenti, amministratori e militanti che ieri sera a Monterotondo hanno animato la prima assemblea della Sinistra Nuova, un cantiere politico nato per rielaborare e a contestualizzare nel nostro territorio le conclusioni della tre giorni che il Partito democratico ha tenuto a Bologna il mese scorso, punto di partenza del lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi”. Lo scrivono in una nota il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani, e il presidente della federazione provinciale, e assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri. “Partendo dall’analisi del documento politico che abbiamo presentato all’Assemblea e che gia’ ha superato le trecento adesioni- spiegano- si e’ ribadito il nostro sostegno all’operato del segretario nazionale, Nicola Zingaretti, per il tentativo di ...

