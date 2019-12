Matic elogia Conte: «Farà grandi cose, è uno dei migliori al mondo» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Arriva l’elogio di Nemanja Matic verso Antonio Conte: «Lavora 24 ore al giorno, è tra i migliori al mondo. Farà grandi cose con l’Inter» «È pazzo per il calcio. Lavora 24 ore al giorno, analizza i propri giocatori e gli avversari al meglio. Tatticamente è di sicuro uno dei migliori al mondo». Così Nemanja Matic su Antonio Conte, suo allenatore ai tempi del Chelsea. Il centrocampista non ha dubbi sulle qualità del tecnico dei nerazzurri: «A livello fisico fa correre i suoi sugli stessi livelli per 95 minuti. Farà grandi cose per l’Inter e sono sicuro che ce la Farà. Se lo merita». Leggi su Calcionews24.com

