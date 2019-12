Il Mattino | rinnovo Mertens | distanza incolmabile tra De Laurentiis e il belga

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Come riporta l’edizione di oggi delci sono novità sul fronteper Dries. L’attaccanteavrebbe dimostrato la volontà di restare al Napoli, ma la società non avrebbe preso con favore le sue richieste Inoltre, sempre suc’è stato l’interesse mostrato dalle prime quattro della classe in Serie A: Juve, Inter, Roma e, in misura minore, Lazio. Nerazzurri e giallorossi potrebbero anche provare ad imbastire uno scambio per gennaio, anche se al momento resta ipotesi remota. L’idea, invece, di prolungare con il Napoli, è chiusa nel cassetto:ha prospettato a Deanche di poter restare a Napoli come dirigente, ma ha chiesto un triennale a cifre invariate rispetto alle attuali, per chiudere la carriera in azzurro. La risposta di Desi è sostanziata in un biennale a cifre poco meno che dimezzate rispetto ...

