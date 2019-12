Gli sviluppatori di We Happy Few | ' mantenere la creatività all' interno di Microsoft non è

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Compulsion Games non è preoccupato di perdere la libertà creativa sottodopo l'entrata negli Xbox Game Studios. Il team di sviluppo dietro WeFew afferma in realtà che l'acquisizione diha offerto loro la possibilità di concentrarsi più facilmente sul futuro dello studio."Questo in realtà ha rimosso gran parte delle preoccupazioni su 'dove troveremo il prossimo stipendio', permettendoci di concentrare le energie su quello di cui abbiamo bisogno per fare grandi giochi", ha detto il fondatore e direttore creativo Guillaume Provost in The Cost of Joy, un documentario che racconta la storia di Compulsion Games. "E c'è una differenza enorme nell'avere un grosso sostenitore comeche ci consente il nostro spazio creativo e la nostra libertà creativa, rispetto ad essere uno sviluppatore indipendente in cerca di soldi. Questo ci consente di costruire il ...

