Gazzetta – Sassuolo-Napoli | Gattuso dà ancora fiducia a Insigne

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Non ci sarà in campo Dries Mertens per la gara contro ilsecondo ladello Sport. Le sue condizioni non sonocompletamente ristabilite e ieri ha lavoratoin disparte. L’attaccante belga farà di tutto per esserci e partire almeno dalla panchina come col Parma, ma il nodo verrà sciolto domani.prepara il 4-3-3 pensando si schierare invece Fabian Ruiz in posizione centrale come fatto nel finale di sabato scorso, dal momento che la prestazione di Allan come regista non ha convinto. In attacco ci saranno Milik e Lozano conche avràladel tecnico nonostante i gol falliti col Parma. Scelte in difesa obbligate invece con l’infortunio di Koulibaly e Maskimovic che hada scontare una giornata di squalifica L'articolodà...

