BOOM! confermato | Tiziano Ferro a Sanremo 2020 per tutte le cinque serate

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Quasi due mesi fa DavideMaggio.it annunciava in anteprima le trattative in corso tra Amadeus eper portare il cantautore di Latina al Festival di. Ora è ufficiale:affiancherà il conduttore perle. L’intesa alla fine è stata raggiunta. Alla sua prima volta a, Amadeus ha deciso di ‘portarsi’ uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, nell’insolito ruolo di co-conduttore.sarà sul palco del Teatro Ariston per l’intero Festival, in programma dal 4 all’8 febbraio. ⚡️#: @sarà ospite diledi @Rai. Il Festival diè su @RaiUno, @RaiPlay e @RaiRadio2. pic.twitter.com/FH8H3Mo6Ea — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 20, 2019 Ad alternarsi, invece, saranno le donne; due diverse per ogni ...

