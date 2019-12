Biathlon | Sprint femminile Le Grand Bornand 2019 | Wierer vuole continuare il dominio | per

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il circo bianco delè volato in Francia, dove questo fine settimana si disputerà la terza edizione della tappa di Annecy-Le. Lo Stade deSylvie Becaert è stato solo recentemente inserito nel calendario stagionale e si è corso qui solamente nel 2013 e nel 2017 con uno storico di sole cinque gare individuali a referto. Negli uomini il norvegese Johannes Bø è stato qui dominatore assoluto, mentre per quanto riguarda il gentil sesso c’è statoe equilibrio e hanno trovato la vittoria cinque atlete diverse, di cui tre ancora in attività: la svizzera Selina Gasparin (2013), l’ucraina Valj Semerenko (inseguimento 2013) e la francese Justine Braisaz (mass start 2017). L’Italia ha raccolto solamente un podio, quello conquistato da Lisa Vittozzi nell’inseguimento di un paio di anni fa. La sappadina si presenta oltralpe conscia di ...

