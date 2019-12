Bergamo, senzatetto trovato morto in via Ravizza: con sé aveva pochi euro e un documento (Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in una baracca a Bergamo in via Ravizza. Era un senzatetto di origine polacca che viveva nella zona da qualche anno, mentre da tempo era aiutato dalla Opera Bonomelli, una onlus impegnata a limitare i problemi di marginalità sociale. A fare la drammatica scoperta sono stati due anziani residenti nel quartiere.

