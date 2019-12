Una Vita | Ursula si trasferisce in convento e terrorizza Acacias

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Puntate spagnole Unaporta il terrore adun’altra voltatorna are i suoi vicini dinelle prossime puntate di Unain onda in Spagna. Come vi abbiamo già più volte anticipato, la Dicenta torna a essere quella di un tempo. La vecchia istitutrice cerca ora vendetta contro tutti … L'articolo Unasiinproviene da Gossip e Tv.

AnnaAscani : Più risorse per gli #asilinido e le scuole dell’infanzia. È questo l’ottimo risultato raggiunto oggi in Conferenza… - 7balda : Nell’inverno 2014 ho scelto di andare a vivere da solo ed inziare una nuova vita. In ogni percorso, come in una gar… - FcInterNewsit : Pezzali: 'L'interismo è un modo di sentire la vita più che una fede calcistica' -